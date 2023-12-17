Обнаружена крупнейшая туннельная система ХАМАС в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашла крупнейшую систему тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС.

Об этом в Telegram сообщила армейская пресс-служба, передает Trend

По предоставленной информации, обнаружена система тоннелей на границе Израиля с сектором Газа, всего в 400 метрах от контрольно-пропускного пункта "Эрез". Эта система туннелей была создана под руководством Мухаммеда Синвара, брата военного лидера ХАМАС, на севере сектора Газа.

Пресс-служба заявила, что в результате разведывательной операции в этом туннеле обнаружено более 4 километров туннельных ходов, максимальная глубина которых достигает 50 метров. Также 17 декабря было сообщено, что Армия обороны Израиля обнаружила три тоннеля, принадлежащих движению ХАМАС, рядом со школой Агентства ООН по вопросам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).