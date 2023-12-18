Саудовская Аравия придает огромное значение сохранению арабского языка - Иссам бен Салех аль-Джутейли

БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия придает огромное значение сохранению и распространению арабского языка.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бен Салех аль-Джутейли на мероприятии, посвященном Всемирному дню арабского языка.

“Саудовская Аравия придает огромное значение сохранению и распространению арабского языка. Его развитие является ключевой составляющей нашей стратегии. Арабский язык - это неотъемлемая часть национальной идентичности жителей Саудовской Аравии”, - отметил посол.

Он также подчеркнул, что в средние века на арабском языке творили многие видные ученые, поэты и писатели Азербайджана. А сейчас в Азербайджане арабский язык изучается в престижных высших учебных заведениях и школах.

"Арабский язык, как один из древних и значимых языков мира, обладает богатством культурных и научных достижений, а также остается одним из наиболее распространенных языков в мире", - добавил Иссам бен Салех аль-Джутейли.

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