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Таджикистан и Россия подписали соглашения о строительстве в Душанбе социальных объектов

В мире Материалы 19 декабря 2023 00:15 (UTC +04:00)
Таджикистан и Россия подписали соглашения о строительстве в Душанбе социальных объектов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Правительства России и Таджикистана подписали соглашения о строительстве в Душанбе нескольких социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе зампреда кабмина РФ Марата Хуснуллина по итогам заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран, которая прошла под председательством Хуснуллина и с участием премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода, передает Trend.

"Мы построим школу по примеру нашего "Сириуса" и построим новый театр. Соглашение подписано, финансирование есть", - сказал Хуснуллин.

Соглашения касались строительства и функционирования образовательного центра для одаренных детей и драматического театра имени Владимира Маяковского в Таджикистане.

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