Таджикистан и Россия подписали соглашения о строительстве в Душанбе социальных объектов

БАКУ /Trend/ - Правительства России и Таджикистана подписали соглашения о строительстве в Душанбе нескольких социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе зампреда кабмина РФ Марата Хуснуллина по итогам заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран, которая прошла под председательством Хуснуллина и с участием премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода, передает Trend.

"Мы построим школу по примеру нашего "Сириуса" и построим новый театр. Соглашение подписано, финансирование есть", - сказал Хуснуллин.

Соглашения касались строительства и функционирования образовательного центра для одаренных детей и драматического театра имени Владимира Маяковского в Таджикистане.