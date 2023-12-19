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Совбез ООН проведет голосование по резолюции арабских стран по Газе

В мире Материалы 19 декабря 2023 03:31 (UTC +04:00)
Совбез ООН проведет голосование по резолюции арабских стран по Газе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Совет Безопасности ООН намерен провести голосование по новому проекту резолюции арабских стран по палестино-израильскому конфликту во вторник, 19 декабря, передает Trend.

Документ, авторами которого выступили ОАЭ, Египет и Палестина, состоит из 16 пунктов и призван способствовать увеличению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.

В проекте резолюции, в частности, содержится требование облегчить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП, снабжение анклава топливом "на уровне, достаточном для удовлетворения имеющихся нужд", защиты объектов и сотрудников ООН, а также людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи.

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