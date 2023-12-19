Совбез ООН проведет голосование по резолюции арабских стран по Газе

БАКУ /Trend/ - Совет Безопасности ООН намерен провести голосование по новому проекту резолюции арабских стран по палестино-израильскому конфликту во вторник, 19 декабря, передает Trend.

Документ, авторами которого выступили ОАЭ, Египет и Палестина, состоит из 16 пунктов и призван способствовать увеличению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.

В проекте резолюции, в частности, содержится требование облегчить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП, снабжение анклава топливом "на уровне, достаточном для удовлетворения имеющихся нужд", защиты объектов и сотрудников ООН, а также людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи.