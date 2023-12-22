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Россия одобрила подписание договора о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

В мире Материалы 22 декабря 2023 02:02 (UTC +04:00)
Россия одобрила подписание договора о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Подписание соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном было одобрено правительством России, передает Trend.

В соответствии с распоряжением, вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку поручено подписать соглашение от имени российской стороны.

Президент РФ Владимир Путин предварительно сообщил о намерении подписать данное соглашение в ходе переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Путин подчеркнул, что подписание этого соглашения будет способствовать расширению взаимодействия между странами.

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