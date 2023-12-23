В Украине выявили схему, связанную с хищением средств в размере 40 миллионов долларов, в рамках процесса закупки снарядов.

БАКУ /Trend/ - СБУ и Минобороны Украины обнаружили и ликвидировали схему приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ на почти 1,5 миллиарда гривен (40 млн долларов).

Как передает Trend со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины, в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, который причастен к сделке.

По данным следствия, чиновник Минобороны в декабре прошлого года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников.

Однако тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера.

Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих же артснарядов с этим же производителем.

Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников, напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость.

Однако фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.

Более того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 миллиарда гривен.

"Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем", - отметили в СБУ.