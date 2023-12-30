Армия Израиля уничтожила штаб-квартиру лидера ХАМАС в Газе

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба армии Израиля сообщила об обнаружении и уничтожении штаб-квартиры руководства радикального палестинского движения ХАМАС и подведенной к ней сети туннелей в северной части сектора Газа, передает Trend.

"Армия Израиля обнаружила и уничтожила одно из укрытий лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Штаб-квартира находилась на севере сектора Газа. Военнослужащие осмотрели квартиру с помощью дополнительных технических средств и выяснили, что на цокольном этаже находится шахта туннеля. Солдаты осмотрели шахту и нашли укрепленный туннель, который использовался руководством ХАМАС", - говорится в заявлении.

Квартира оказалась "частью длинной и разветвленной сети туннелей, по которым перемещались члены руководства ХАМАС", отметили в пресс-службе.