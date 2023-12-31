Обнародовано число погибших в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Более 21,8 тысяч человек погибли в секторе Газа с 7 октября.

Как передает Trend, говорится в сообщении минздрава Палестины.

Согласно информации, за сутки в секторе Газа погибли более 150 человек, еще 286 человек получили ранения. Общее число раненых превысило 56,4 тысяч человек.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.