Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

После землетрясений в Японии нет данных о сбоях на АЭС

В мире Материалы 1 января 2024 17:10 (UTC +04:00)
После землетрясений в Японии нет данных о сбоях на АЭС

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Информации о сбоях в работе АЭС после серии мощных землетрясений в Японии пока не поступало, правительство находится в тесном взаимодействии с местными администрациями и ответственными ведомствами для обеспечения безопасности людей.

Как передает Trend, об этом заявил генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси.

"Ожидается цунами до 5 метров. На счету каждая минута, поэтому, пожалуйста, эвакуируйтесь в безопасное место, такое как возвышение или же эвакуационный центр на случай цунами. При тесном взаимодействии с местными администрациями, полицейским управлением, противопожарными службами, силами самообороны и береговой охраной мы намерены предпринять все усилия для проведения работ по спасению людей", - отметил он.

Хаяси добавил, что к настоящему времени данных о сбоях в работе АЭС, в частности, АЭС "Сика" не поступало.

"Информация о пострадавших уточняется", - добавил генсек правительства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости