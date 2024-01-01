В ЕС вступил в силу запрет на импорт российских алмазов

БАКУ /Trend/ - В Европейском союзе вступил в силу полный запрет на прямой импорт российских непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирных украшений с бриллиантами, передает Trend.

В соответствии с 12-м пакетом санкций ЕС против России, европейский запрет на российские алмазы, обработанные в третьих странах, вступит в силу с 1 марта этого года.

Помимо этого, 12-й пакет европейских санкций предусматривает ужесточение ценового потолка на экспорт нефти из России в третьи страны. Таким образом, от европейских компаний будут требовать предоставлять доказательства того, что они придерживаются "ценового потолка" на нефть из РФ, введенного странами Запада.