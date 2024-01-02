В 2023 году в Великобританию через Ла-Манш прибыли почти 30 тыс. нелегальных иммигрантов

БАКУ /Trend/ - В 2023 году количество нелегальных иммигрантов, прибывших в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш, уменьшилось на почти треть, составив 29,4 тыс, передает Trend.

Постоянное увеличение числа нелегальных мигрантов, прибывающих на берега Англии через Ла-Манш, отмечалось в последние годы. В 2018 году было зарегистрировано 299 подобных случаев, в 2020 году незаконным морским путем воспользовались уже 8,4 тыс. человек, в 2021 году их было 28,5 тыс. В 2022 году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. Таким образом, всего за последние пять лет через Ла-Манш в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов.