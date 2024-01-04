ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Иране

БАКУ /Trend/ - Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в иранском городе Керман.

Как сообщает Trend, террористическая организация заявила об этом в своем телеграм канале.

Отметим, что 3 января в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва. В результате взрывов погибли 84 человека.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара ВВС США в 2020 году в Ираке.