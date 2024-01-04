БАКУ /Trend/ - Армянский национальный комитет Америки (АНКА) испытывает серьезные проблемы. Крупнейшая армянская лоббистская организация теряет международное влияние и партнеров. Один за другим от АНКА отворачиваются спонсоры, уходят партнеры в Америке и Европе.

Причина такого провала - в растущем международном авторитете и влиянии Азербайджана. Фактор успешного лидерства Президента Ильхама Алиева привел Азербайджан к победе в войне с Арменией и карабахскими сепаратистами, а затем позволил Азербайджану закрепить эти достижения и на внешнеполитическом поприще.

Эти успехи нанесли серьезный удар по позициям АНКА. Былого влияния и авторитета больше нет, потоки денег от многочисленных организаций и партнеров тоже сходят на нет. Все, что осталось АНКА - штамповать абсурдные пасквили и картинки в социальных сетях.

Все, что эти проходимцы вызывают - только жалость.