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Шарль Мишель может досрочно покинуть пост председателя Европейского совета

В мире Материалы 7 января 2024 04:59 (UTC +04:00)
Шарль Мишель может досрочно покинуть пост председателя Европейского совета

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил намерение участвовать в выборах в Европарламент от партии Реформаторское движение, передает Trend.

Он сообщил, что намерен принять присягу в качестве члена Европейского парламента.

Срок полномочий Мишеля как председателя Европейского совета заканчивается в ноябре 2024 года, а выборы в Европарламент пройдут в июле. Он заявил, что будет исполнять обязанности председателя Европейского совета до принятия присяги в качестве члена Европейского парламента. Как отметит политик, "занимать две должности невозможно".

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