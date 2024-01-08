Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

В США согласовали бюджет правительства на 2024 год в размере $1,6 трлн

В мире Материалы 8 января 2024 02:12 (UTC +04:00)
В США согласовали бюджет правительства на 2024 год в размере $1,6 трлн

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США достигли соглашения по финансированию работы федерального правительства в 2024 году. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, передает Trend.

"Двухпартийный проект финансирования, который согласовали лидеры в Конгрессе, приближает нас к тому, чтобы предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты", - отметил Байден.

Общий бюджет США на 2024 год оценивается в $1,6 трлн, из которых $886 млрд направляются на расходы в оборонной сфере, а $704 млрд - на прочие расходы.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости