Израиль не намерен навсегда оккупировать Газу - Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Израиль не планирует на постоянной основе оккупировать сектор Газа или вытеснять местное палестинское население в результате своей военной операции. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Trend.

"Израиль борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, и мы делаем это в полном соответствии с международным правом", - заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что израильская армия стремится минимизировать потери среди гражданского населения.

Проинформировав о действиях Израиля, Нетаньяху отметил, что израильская армия создает безопасные коридоры для гражданского населения, призывая их покинуть районы боевых действий.

Цель военной операции, по словам Нетаньяху, заключается в "избавлении сектора Газа от террористов ХАМАС и освобождении израильских заложников". После достижения этой цели, Израиль рассматривает возможность демилитаризации и дерадикализации Газы для создания лучшего будущего как для Израиля, так и для палестинцев.