Венгрия, Сербия и Словения откроют совместную электроэнергетическую биржу

БАКУ /Trend/ - Совместная биржа Венгрии, Сербии и Словении для торговли электроэнергией в Центральной Европе начнет работу до середины 2024 года. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает Trend.

Согласно заявлению, корпоративные и технические решения от трех стран были утверждены, и после согласования соответствующими правительствами, биржа сможет начать свою деятельность в первой половине текущего года.

Сийярто подчеркнул, что это содействует улучшению энергетической безопасности в регионе, особенно в свете растущей необходимости энергетического сотрудничества в Европе.