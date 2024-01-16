Белый дом назвал безрассудными удары ВС Ирана по Эрбилю

БАКУ /Trend/ - Американская администрация назвала безрассудными удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по городу Эрбиль - административному центру Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака), передает Trend.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома, Эйдриенн Уотсон, заявила, что это была безрассудная и неточная серия ударов.

США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака, подчеркнула Уотсон.

Она отметила, что США остаются в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с представителями Курдистана. Уотсон подчеркнула, что никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал.