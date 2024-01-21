В Афганистане разбился пассажирский самолет

БАКУ /Trend/ - Самолет индийской компании, летевший в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана, передает Trend.

Данных о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Отметим, что 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана) перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолет Falcon 10.

Предварительно: на борту самолета находились 6 (шесть) человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).