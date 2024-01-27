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В Пентагоне не подтвердили и не опровергли планы разместить ядерное оружие в Британии

В мире Материалы 27 января 2024 05:48 (UTC +04:00)
В Пентагоне не подтвердили и не опровергли планы разместить ядерное оружие в Британии

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Пентагон не подтвердил, но и не опроверг сообщения о возможном размещении ядерного оружия США на территории Великобритании, передает Trend.

Согласно статье британской газеты The Daily Telegraph, журналисты обнаружили упоминания о плане в документах Пентагона, который может предусматривать размещение ядерных боеприпасов на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

Газета ссылается на документы Минобороны США, размещенные на сайте государственных закупок, где говорится о необходимости подготовки к "предстоящей ядерной миссии" в Великобритании.

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