В Пентагоне не подтвердили и не опровергли планы разместить ядерное оружие в Британии

БАКУ /Trend/ - Пентагон не подтвердил, но и не опроверг сообщения о возможном размещении ядерного оружия США на территории Великобритании, передает Trend.

Согласно статье британской газеты The Daily Telegraph, журналисты обнаружили упоминания о плане в документах Пентагона, который может предусматривать размещение ядерных боеприпасов на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

Газета ссылается на документы Минобороны США, размещенные на сайте государственных закупок, где говорится о необходимости подготовки к "предстоящей ядерной миссии" в Великобритании.