База США в Иордании подверглась атаке

БАКУ /Trend/ - Трое американских военнослужащих были убиты и по меньшей мере двадцать получили ранения в результате атаки беспилотника на американскую базу на севере Иордании. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников, передает Trend.

Американская база находится недалеко от границы с Сирией. Как отмечает CNN, с начала войны в секторе Газа это первый случай, когда американские военнослужащие на Ближнем Востоке были убиты в результате атаки, что является значительной эскалацией ситуации.