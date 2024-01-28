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База США в Иордании подверглась атаке

В мире Материалы 28 января 2024 21:46 (UTC +04:00)
База США в Иордании подверглась атаке

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Трое американских военнослужащих были убиты и по меньшей мере двадцать получили ранения в результате атаки беспилотника на американскую базу на севере Иордании. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников, передает Trend.

Американская база находится недалеко от границы с Сирией. Как отмечает CNN, с начала войны в секторе Газа это первый случай, когда американские военнослужащие на Ближнем Востоке были убиты в результате атаки, что является значительной эскалацией ситуации.

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