БАКУ /Trend/ - Хуситы заявили, что готовы к длительному конфликту с США и Великобританией

Как сообщает Trend со ссылкой на «Al-Arabiya», об этом заявил командующий силами хуситов Мухаммад аль-Атифи.

«Мы готовы к длительной конфронтации с авторитарными силами. Американцы, британцы и те, кто координирует свои действия с ними, должны понять силу суверенного решения Йемена», - сказал он.

Отметим, что хуситы атакуют грузовые суда в Красном море. Хуситы заявили, что этими атаками они защищают палестинцев в секторе Газа, потому что корабли, на которые они нападают, связаны с Израилем. Из-за этих атак в начале января США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов.