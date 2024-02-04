Экспорт американского оружия достиг рекордных $80,9 млрд

БАКУ /Trend/ - В течение 2023 года США осуществили поставку продукции военного назначения (ПВН) в другие страны на общую сумму $80,9 миллиарда. Эта информация представлена в отчете, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента, передает Trend.

Согласно отчетности, "в 2023 финансовом году общий объем ПВН и услуг, а также деятельности по военному сотрудничеству в рамках системы продажи вооружений за рубеж, составил $80,9 млрд. Рост составил 55,9% по сравнению с $51,9 млрд в 2022 финансовом году. Это самый высокий ежегодный суммарный показатель продаж и помощи союзникам и партнерам".

Уточняется, что общий показатель включает "продажу вооружений на $62,25 млрд, профинансированную союзниками и партнерами США". Остальная часть ПВН была передана в рамках различных программ.