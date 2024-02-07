В 2024 году на выборах президента Азербайджана выросла активность - Михаил Гусман

БАКУ /Trend/ - Выборы президента Азербайджана в 2024 году от предыдущих отличает высокая активность.

Как передает Trend со ссылкой на secki-2024.az, об заявил первый заместитель гендиректора ТАСС и наблюдатель от СНГ Михаил Гусман.

Он добавил, что проходящий избирательный процесс очень знаменателен и показателен.

"Активность на этих выборах больше, чем на предыдущих. Это правда. Просто народ в массовом порядке приходит на выборы. Причем, знаете, что называется, специально не агитировали. Не было такого, чтобы специально созывали. Это, мне кажется, фактор того, что сегодня Азербайджан является страной, где нет оккупированных территорий в результате войны, победоносной для республики. Это очень сильно повлияло на воодушевление людей на выборах", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.