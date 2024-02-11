Боевики убили 50 человек

БАКУ /Trend/ - В результате нападения боевиков на востоке Буркина-Фасо погибли до 50 мирных жителей, сообщает Trend со ссылкой на французскую радиостанцию RFI.

Инцидент произошел в деревне Галгнойни. Вооруженная группа также разграбила дома местных жителей и устроила поджоги. Власти отправили в район дополнительные армейские подразделения.

В январе в столицу Буркина-Фасо город Уагадугу прибыл российский военный контингент в составе 100 человек. Позднее его численность будет доведена до 300 военнослужащих. В том же месяце Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из состава регионального отделения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).