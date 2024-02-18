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Apple разрабатывает нейросеть для программистов

В мире Материалы 18 февраля 2024 03:19 (UTC +04:00)
Apple разрабатывает нейросеть для программистов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Apple находится на финальной стадии разработки ИИ-инструмента, который поможет программистам писать код, передает Trend.

Компания намерена выпустить инструмент в рамках обновления своей среды разработки Xcode в 2024 году. Инструмент будет аналогичен GitHub Copilot, ИИ-сервису от Microsoft, который помогает в написании кода. Кроме того, Apple на данном этапе предлагает своим инженерам протестировать сервис, а также рассматривает возможность применения ИИ для тестирования приложений.

Apple может анонсировать свои планы на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2024.

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