Apple разрабатывает нейросеть для программистов

БАКУ /Trend/ - Apple находится на финальной стадии разработки ИИ-инструмента, который поможет программистам писать код, передает Trend.

Компания намерена выпустить инструмент в рамках обновления своей среды разработки Xcode в 2024 году. Инструмент будет аналогичен GitHub Copilot, ИИ-сервису от Microsoft, который помогает в написании кода. Кроме того, Apple на данном этапе предлагает своим инженерам протестировать сервис, а также рассматривает возможность применения ИИ для тестирования приложений.

Apple может анонсировать свои планы на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2024.