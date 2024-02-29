Россия и Иран договорились о стандартизации оборудования в нефтяной и газовой отраслях

БАКУ /Trend/ - В ходе 17-го заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Ирана были заключены договора в нефтяной и газовой отраслях, включая подписание нескольких документов о взаимодействии, передает Trend.

Вице-премьер России, Александр Новак, сообщил о подписании протокола о внесении изменений в дорожную карту научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой отраслях, направленных на стандартизацию оборудования.

Также было объявлено о планируемом соглашении между ФГУП "НАМИ" и иранской компанией "Пишран Санат Модарэс" в области автомобилестроения, с целью улучшения диалога по вопросам сертификации техники.

Новак отметил, что промышленное сотрудничество между Россией и Ираном активно развивается в различных областях, таких как фармацевтика, авиастроение и судостроение. Он подчеркнул также наличие взаимодействия в сфере фармацевтики, включая совместное производство лекарственных препаратов.

Стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в области геологоразведки, нефтехимии, здравоохранении и образовании.