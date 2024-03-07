"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

БАКУ /Trend/ - Испанский "Реал" сыграл вничью с германским "Лейпцигом" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Как передает Trend, встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Действующий победитель Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" дома со счетом 3:1 обыграл датский "Копенгаген".

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли германская "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен".

Ответные матчи в остальных четырех парах 1/8 финала пройдут 12 и 13 марта.