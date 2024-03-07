Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии на апрель

БАКУ /Trend/ - Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, Saudi Aramco, увеличила отпускные цены на свою нефть для азиатских стран на апрель, в связи с продлением ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные компании, передает Trend.

Согласно информации, минимальная цена на нефть марки Arab Light была повышена на $0,2 за баррель и теперь составляет $1,7 выше стоимости бенчмарка Oman/Dubai. Это превышение рыночных ожиданий.

Отмечается, что Саудовская Аравия решила приостановить расширение производственных мощностей до 13 миллионов баррелей в день и намерена сохранить текущий уровень в 12 миллионов баррелей в день.

3 марта несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о продлении на второй квартал 2024 года дополнительных добровольных сокращений добычи нефти, которые изначально были запланированы на первый квартал.