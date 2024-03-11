Глава Политбюро ХАМАС обвинил Израиль в отсутствии соглашения о прекращении огня

БАКУ /Trend/ - Глава Политбюро ХАМАС Исмаил Хания возложил ответственность на Израиль за неспособность достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа к началу Рамадана, сказал Хания в телеобращении, передает Trend.

В то же время Хания отметил, что ХАМАС готов к продолжению переговоров.

По его словам, важным принципом достижения соглашения является всеобъемлющее прекращение огня и прекращение войны в секторе Газа, а также полный вывод израильской армии из сектора Газа.

Он сказал, что Израиль до сих пор уклоняется от предоставления четких гарантий и обязательств, особенно в вопросе прекращения огня.