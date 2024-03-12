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Китай объявил о проведении учений в Восточно-Китайском море

В мире Материалы 12 марта 2024 07:54 (UTC +04:00)
Китай объявил о проведении учений в Восточно-Китайском море

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - ВМС Народно-освободительной армии Китая запланировали провести учения в Восточно-Китайском море с 12 по 14 марта. Об этом сообщает Управление по морским делам КНР, передает Trend.

Учения будут проходить в специально выделенных районах акватории восточной провинции Чжэцзян, где будет временно ограничено судоходство. Расписание учений предусматривает проведение мероприятий с 08:00 до 17:00 по местному времени указанных дней.

В сообщении не предоставляется информации о конкретных силах и средствах, которые будут задействованы в учениях, однако отмечается, что они включают боевые стрельбы.

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