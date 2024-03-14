Заместители глав МИД Турции и России обсудили вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Замглавы МИД России Михаил Галузин провел в Анкаре консультации с турецким коллегой Бураком Акчапаром по темам дипломатического урегулирования конфликта на Украине и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщили в МИД России, передает Trend.

"Обсуждена тематика украинского кризиса, включая перспективы его политико-дипломатического урегулирования", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве также сообщили, что стороны сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье, "акцентировав важность процесса нормализации армяно-азербайджанских связей и содействия этому прежде всего в рамках региональных форматов".