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Заместители глав МИД Турции и России обсудили вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

В мире Материалы 14 марта 2024 00:50 (UTC +04:00)
Заместители глав МИД Турции и России обсудили вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Замглавы МИД России Михаил Галузин провел в Анкаре консультации с турецким коллегой Бураком Акчапаром по темам дипломатического урегулирования конфликта на Украине и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщили в МИД России, передает Trend.

"Обсуждена тематика украинского кризиса, включая перспективы его политико-дипломатического урегулирования", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве также сообщили, что стороны сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье, "акцентировав важность процесса нормализации армяно-азербайджанских связей и содействия этому прежде всего в рамках региональных форматов".

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