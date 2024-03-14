США планируют запустить производство ракет для HIMARS в Австралии

БАКУ /Trend/ - Вашингтон планирует открыть в Австралии завод по производству управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System).

Как передает Trend, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и австралийских чиновников.

Собеседники издания связали решение открыть завод с тем, что оборонная промышленность США не может удовлетворить спрос и пополнить истощенные запасы боеприпасов.

По словам австралийских чиновников, первую партию из 12 ракет GMLRS испытают в конце 2025 года, а к 2030-му страна планирует производить тысячи боеприпасов ежегодно.