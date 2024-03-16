Fitch подтвердило валютный рейтинг Германии на уровне "ААА"

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный валютный рейтинг Германии на уровне "ААА" в иностранной валюте, указав, что ключевыми факторами, способствующими такой оценке, являются разнообразная экономика с высоким уровнем дохода, крепкие государственные институты и низкая стоимость финансирования государственных учреждений, передает Trend.

Однако агентство отмечает, что медленный экономический рост после пандемии COVID-19 негативно сказывается на рейтинге страны. В частности, увеличение государственного долга, потеря конкурентоспособности из-за стареющего населения, нехватка рабочей силы и бюджетный дефицит рассматриваются как основные факторы, влияющие на прогноз валютного рейтинга.