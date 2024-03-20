Ирак заключил соглашение с Siemens о переработке попутного газа

БАКУ /Trend/ - Министерство электроэнергетики Ирака и германский концерн Siemens заключили соглашение о преобразовании попутного нефтяного газа в электроэнергию на срок до полутора лет. Об этом сообщило ведомство, передает Trend.

"Министр электроэнергетики Зияд Али Фадхель подписал соглашение с Siemens в Берлине о преобразовании попутного газа в электроэнергию с целью более эффективного удовлетворения потребностей населения", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отмечают, что этот шаг призван "окончательно прекратить практику сжигания газа и вместо этого использовать его для производства электроэнергии". Соглашение предусматривает, что Ирак будет предоставлять концерну 120 млн кубических футов газа (примерно 3,4 млн кубических метров) в первом полугодии и такое же количество в последующем году. Полученная электроэнергия будет направлена на станцию мощностью 2 тыс. МВт.