Глава МИД Турции осудил теракт в России

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и выразил соболезнования в связи с терактом в России.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, Фидан осудил теракт в России и передал соболезнования президента Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого народа российскому народу и правительству.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в оперативных службах России.

По словам очевидцев, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холл". Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

40 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".