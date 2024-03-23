Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи - Эмин Агаларов

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", подчеркнув, что этот теракт коснулся его семьи.

Как передает Trend, об этом он написал в Instagram.

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в "Крокус Сити Холле".

Этот теракт - страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь", - отметил Э.Агаларов.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске.

По словам очевидцев, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автомата в "Крокус Сити Холле". Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 145 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле"