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Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи - Эмин Агаларов

В мире Материалы 23 марта 2024 05:02 (UTC +04:00)
Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи - Эмин Агаларов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", подчеркнув, что этот теракт коснулся его семьи.

Как передает Trend, об этом он написал в Instagram.

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в "Крокус Сити Холле".

Этот теракт - страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь", - отметил Э.Агаларов.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске.

По словам очевидцев, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автомата в "Крокус Сити Холле". Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 145 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле"

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