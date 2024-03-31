В Армении сохраняются антироссийские настроения: Мирзоян отметил "растущие проблемы" с Москвой

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что "невозможно скрыть" растущие проблемы в отношениях Еревана с Москвой, передает Trend.

"Проблемы, которые существуют в отношениях с Россией, невозможно скрыть", - заявил Мирзоян во время пресс-брифинга с журналистами в Буэнос-Айресе.

В то же время министр иностранных дел отметил, что "Армения готова сближаться с ЕС до тех пор, пока ЕС благосклонна к Армении".

Мирзоян также воспользовался случаем, чтобы в очередной раз обвинить Азербайджан в "этнической чистке" и выразил мнение, что Баку якобы не готов налаживать отношения с Ереваном.

Между тем, 5 апреля запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ожидается, что стороны подпишут документ о гарантиях безопасности Армении.

Предстоящая встреча в Брюсселе вызывает беспокойство в России, говорят московские чиновники.

"Вашингтон, Брюссель и Ереван делают вид, что недоумевают, почему предстоящая встреча на высоком уровне между Арменией, ЕС и США 5 апреля вызывает "беспокойство" у многих. Они утверждают, что она не направлена против какой-либо третьей стороны. Подобные события вызывают обеспокоенность в России, поскольку представители США и ЕС открыто заявляют нашим партнерам, что они настроены против России. Они говорят об этом прямо", - заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.