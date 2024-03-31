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Азербайджан и Армения могут в кратчайшие сроки достичь мирного договора - Папа Римский

В мире Материалы 31 марта 2024 17:12 (UTC +04:00)
Азербайджан и Армения могут в кратчайшие сроки достичь мирного договора - Папа Римский

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Папа Римский Франциск I в своем пасхальном обращении к верующим поддержал мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, передает Trend.

Франциск I отметил, что продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией при поддержке международного сообщества может привести к достижению мирного договора в кратчайшие сроки.

"Желаю обрести путь надежды всем, кто страдает от насилия, конфликтов, отсутствия продовольственной безопасности и последствий изменения климата", - добавил Папа Римский.

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