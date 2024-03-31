Азербайджан и Армения могут в кратчайшие сроки достичь мирного договора - Папа Римский

БАКУ /Trend/ - Папа Римский Франциск I в своем пасхальном обращении к верующим поддержал мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, передает Trend.

Франциск I отметил, что продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией при поддержке международного сообщества может привести к достижению мирного договора в кратчайшие сроки.

"Желаю обрести путь надежды всем, кто страдает от насилия, конфликтов, отсутствия продовольственной безопасности и последствий изменения климата", - добавил Папа Римский.