Число погибших при авиаударе по консульству Ирана в Дамаске выросло до 11

БАКУ /Trend/ - Не менее 11 человек погибли при ракетном ударе израильских ВВС по кварталу Меззе на западе сирийской столицы, где находится посольство Ирана, передает Trend.

По информации канала Al Hadath, количество жертв воздушной атаки увеличилось после того, как были разобраны завалы разрушенного здания, где находилось консульство Ирана.

По его сведениям, семь погибших являются иранскими военными советниками из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), трое - граждане Сирии, еще один - ливанец.

Отметим, что вчера около 17:00 по местному времени в результате ракетного удара израильских ВВС по району Меззе на западе сирийской столицы Дамаска, где расположены посольство и консульство Ирана, погибли высокопоставленный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР), командующий корпусом в Сирии и Ливане Мохаммед Реза Захеди и его заместитель Мухаммад Хаджи Рахими.