Россия крайне обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке - МИД РФ

БАКУ /Trend/ - Россия крайне обеспокоена в связи с очередной опасной эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает Trend.

"Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности", - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что атака Ирана на Израиль была принята в рамках права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе.

Отметим, что 14 апреля Иран провел операцию против Израиля, в ходе которой выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.