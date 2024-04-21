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В Германии 27 школьников пострадали в ДТП с автобусом

В мире Материалы 21 апреля 2024 20:49 (UTC +04:00)
В Германии 27 школьников пострадали в ДТП с автобусом

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Школьный автобус перевернулся на западе Германии, в результате аварии пострадали 27 подростков, передает Trend.

Инцидент произошел ранним утром. В автобусе находились 75 пассажиров, преимущественно юноши и девушки 15-17 лет. Они и несколько сопровождающих лиц направлялись из Марбурга в Англию. В районе немецкого города Ольпе транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. В результате происшествия пострадали 27 подростков, четверо из которых получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Водитель автобуса также получил легкие повреждения.

Полиция ведет расследование обстоятельств аварии.

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