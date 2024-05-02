США увеличили экспорт СПГ

БАКУ /Trend/ - США в феврале 2024 года экспортировали 358,9 млрд куб. футов (около 10,16 млрд кубометров) сжиженного природного газа (СПГ), что на 10% выше показателей аналогичного месяца прошлого года.

Как передает Trend, об этом говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США.

В феврале 2024 года экспорт сжиженного природного газа (СПГ) сократился на 9,4% по сравнению с январем того же года, но вырос на 10% по сравнению с февралем 2023 года. Общее количество отправленных танкеров с СПГ составило 116.

Основными странами-получателями стали Франция (49,4 млрд кубических футов, или 1,4 млрд кубических метров), Нидерланды (45,5 млрд кубических футов, или 1,29 млрд кубических метров), Великобритания (34,1 млрд кубических футов, или 0,97 млрд кубических метров), Япония (22,8 млрд кубических футов, или 0,65 млрд кубических метров) и Турция (20,5 млрд кубических футов, или 0,58 млрд кубических метров). Эти страны суммарно приобрели 48% всех поставок СПГ из США.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в феврале выросла до 28,1% по сравнению с 19,2% в январе, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу снизилась - 65,3% в феврале. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Всего в январе - феврале 2023 года США экспортировали около 755 млрд куб. футов СПГ (21,37 млрд куб. м). США с начала года экспортировали в Европу 14,66 млрд куб. м СПГ (68,6% от общего объема), в Азию - около 5 млрд куб. м (23,5% от общего объема).