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ХАМАС изучает предложения Израиля о прекращении огня в Газе

В мире Материалы 3 мая 2024 05:32 (UTC +04:00)
ХАМАС изучает предложения Израиля о прекращении огня в Газе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Представитель движения ХАМАС в Ливане Ахмед Абдул Хади воздержался от конкретных выводов относительно проекта соглашения о прекращении огня и заложниках в секторе Газа, который был подготовлен совместно Израилем и Египтом, сообщают арабские СМИ, передает Trend.

Ахмад Абдул Хади заявил, что хотя движение серьезно изучает предложения по соглашению, но о результатах пока говорить рано.

Он отметил, что представленные документы содержат общие положения, которые могут подразумевать нечто двусмысленное.

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