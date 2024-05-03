ХАМАС изучает предложения Израиля о прекращении огня в Газе

БАКУ /Trend/ - Представитель движения ХАМАС в Ливане Ахмед Абдул Хади воздержался от конкретных выводов относительно проекта соглашения о прекращении огня и заложниках в секторе Газа, который был подготовлен совместно Израилем и Египтом, сообщают арабские СМИ, передает Trend.

Ахмад Абдул Хади заявил, что хотя движение серьезно изучает предложения по соглашению, но о результатах пока говорить рано.

Он отметил, что представленные документы содержат общие положения, которые могут подразумевать нечто двусмысленное.