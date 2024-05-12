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В Литве проходит голосование на выборах президента

В мире Материалы 12 мая 2024 09:48 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Примерно в 1,900 избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени (08:00 по бакинскому времени) на восьмых за период независимости президентских выборах в Литве, передает Trend.

Президент Литвы избирается прямым голосованием на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

На пост президента претендуют восемь кандидатов, четверо из которых выдвинуты политическими партиями, а остальные четверо являются самовыдвиженцами.

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