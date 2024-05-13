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США не позволят Ирану иметь ядерное оружие – Госдеп

В мире Материалы 13 мая 2024 22:12 (UTC +04:00)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/- США не позволят Ирану иметь ядерное оружие.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал в ходе брифинга первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«Президент Байден и госсекретарь Блинкен не позволят Ирану иметь ядерное оружие. Однако мы по-прежнему считаем, что Иран в настоящее время не предпринимает ключевых действий, которые были бы необходимы для производства испытуемого ядерного устройства. И мы не верим, что Верховный лидер еще принял решение возобновить программу вооружения, которую, по нашему мнению, Иран приостановил или прекратил в конце 2003 года. Но опять же, мы не позволим Ирану иметь ядерное оружие», - сказал он.

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