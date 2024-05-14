Google выявил критическую уязвимость в браузере Chrome

БАКУ /Trend/ - Выявлена критическая уязвимость в коде браузера Google Chrome, которая была обнаружена в компоненте Visuals, передает Trend.

Уязвимость позволяла злоумышленнику выполнить произвольный код в браузере удаленно. Уязвимость получила уровень "критической" и "высокой" по двум разным системам оценки, она находится в открытом доступе.

Проблема затронула популярные операционные системы, такие как Windows, Mac OS и Linux. Google подтвердил наличие уязвимости и уже выпустил обновление для Chrome, которое устраняет эту проблему.