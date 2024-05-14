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Google выявил критическую уязвимость в браузере Chrome

В мире Материалы 14 мая 2024 01:13 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Выявлена критическая уязвимость в коде браузера Google Chrome, которая была обнаружена в компоненте Visuals, передает Trend.

Уязвимость позволяла злоумышленнику выполнить произвольный код в браузере удаленно. Уязвимость получила уровень "критической" и "высокой" по двум разным системам оценки, она находится в открытом доступе.

Проблема затронула популярные операционные системы, такие как Windows, Mac OS и Linux. Google подтвердил наличие уязвимости и уже выпустил обновление для Chrome, которое устраняет эту проблему.

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