Япония планирует создать центр для разработки военного ИИ

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Японии планирует осенью создать исследовательский центр по разработке военного искусственного интеллекта (ИИ) при сотрудничестве с коммерческими организациями. Об этом сообщило издание Nikkei Asia, передает Trend.

Новое учреждение будет ориентировано на модель американского Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов и будет заниматься инвестированием средств в частные технологические компании. Оценка успеха проводиться будет через три года, при этом компании не будут возвращать средства в случае неудачи. Такой подход поможет технологическим фирмам сфокусироваться на быстром внедрении инноваций без беспокойства о финансах.

Минобороны планирует использовать ИИ для разработки технологии распознавания изображений для автономных транспортных средств, способных действовать в условиях полной темноты. Также ведомство заинтересовано в новых методах обнаружения подводных лодок с использованием субатомных частиц и электромагнитных волн.

В центре будут работать около 100 сотрудников, половина из которых будут учеными и представителями частных организаций. Он также будет заниматься разработкой технологий двойного назначения.