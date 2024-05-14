Министр обороны Британии анонсировал строительство шести кораблей для нужд морпехов

БАКУ /Trend/ - Британская морская пехота усилится шестью новыми многоцелевыми судами в ответ на растущие угрозы со стороны Китая и России. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс в интервью газете The Daily Telegraph, передает Trend.

Шэппс отметил, что стратегически важные инвестиции в кораблестроение необходимы для обеспечения будущей защиты королевских ВМС и их способности сдерживать противников, а при необходимости — достигать победы на поле боя.

Новые суда будут обладать возможностью запуска ударных беспилотников и, возможно, будут оснащены лазерным оружием направленной энергии DragonFire, которое в настоящее время находится на стадии испытаний. Они заменят собой десантно-вертолетные корабли HMS Albion и HMS Bulwark, а также большие десантные корабли RFA Lyme Bay, Mounts Bay и Cardigan Bay.