Парламент Словакии до 21 мая приостановил заседания после покушения на премьера

БАКУ /Trend/ - Национальный совет Словацкой Республики (однопалатный парламент) приостановит заседания и примет дополнительные меры для обеспечения безопасности депутатов в связи с покушением на премьер-министра страны Роберта Фицо, передает Trend.

Петер Жига, временно исполняющий обязанности председателя высшего законодательного органа республики, принял решение о приостановке заседаний парламента до 21 мая. Кроме того, до получения дальнейших инструкций запрещено посещение здания Национального совета. Будут предприняты дополнительные меры безопасности для парламентариев, учитывая выраженную некоторыми из них обеспокоенность.

Напомним, что в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелили несколько раз после того, как он вышел из здания, где проходило заседание Кабинета министров. Раненый премьер-министр был доставлен в больницу. Стрелявший задержан.